Актер Василий Лановой скончался в реанимации

Любимый россиянами актер театра и кино Василий Лановой скончался в реанимации, куда его перевели в связи с ухудшением состояния здоровья. Артисту было 87 лет.

Любимый россиянами актер театра и кино Василий Лановой скончался в реанимации, куда его перевели в связи с ухудшением состояния здоровья. Артисту было 87 лет.

В начале января Лановой заразился коронавирусом. Он был госпитализирован. Врачи выявили у него поражение 5% легких и поставили диагноз "пневмония".

В четверг, 28 января, состояние актера резко ухудшилось. В реанимации его подключили к аппарату ИВЛ. О смерти звезды фильма "Офицеры" сообщила его жена Ирина Купченко.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Во время учебы в Театральном училище имени Щукина он снялся в своей первой картине под названием "Аттестат зрелости".