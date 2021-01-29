0:34 29 Января 2021Общество
Актер Василий Лановой скончался в реанимации
Любимый россиянами актер театра и кино Василий Лановой скончался в реанимации, куда его перевели в связи с ухудшением состояния здоровья. Артисту было 87 лет.
Любимый россиянами актер театра и кино Василий Лановой скончался в реанимации, куда его перевели в связи с ухудшением состояния здоровья. Артисту было 87 лет.
В начале января Лановой заразился коронавирусом. Он был госпитализирован. Врачи выявили у него поражение 5% легких и поставили диагноз "пневмония".
В четверг, 28 января, состояние актера резко ухудшилось. В реанимации его подключили к аппарату ИВЛ. О смерти звезды фильма "Офицеры" сообщила его жена Ирина Купченко.
Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Во время учебы в Театральном училище имени Щукина он снялся в своей первой картине под названием "Аттестат зрелости".