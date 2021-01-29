Украина расширила антироссийские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России. Соответствующий документ появился на сайте главы государства.
Совет национальной безопасности и обороны расширил санкции против Москвы, передает "360". Контролировать выполнение решения, которое введено новым указом, будет секретарь СНБО Украины. Однако самого списка лиц, в отношении которых введены санкции, нет на сайте главы государства.
Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о введении санкций против юридических и физических лиц из России и поставить перед ними вопрос о введении и применении подобных ограничительных мер, сообщается в тексте. Новый указ начинает действовать с момента его публикации.