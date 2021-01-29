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0:31   29 Января 2021
Политика

Украина расширила антироссийские санкции

Украина расширила антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России. Соответствующий документ появился на сайте главы государства.

Совет национальной безопасности и обороны расширил санкции против Москвы, передает "360". Контролировать выполнение решения, которое введено новым указом, будет секретарь СНБО Украины. Однако самого списка лиц, в отношении которых введены санкции, нет на сайте главы государства.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о введении санкций против юридических и физических лиц из России и поставить перед ними вопрос о введении и применении подобных ограничительных мер, сообщается в тексте. Новый указ начинает действовать с момента его публикации.

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#украина #санкции #зеленский

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