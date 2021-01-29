Украина расширила антироссийские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России. Соответствующий документ появился на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против России. Соответствующий документ появился на сайте главы государства.

Совет национальной безопасности и обороны расширил санкции против Москвы, передает "360". Контролировать выполнение решения, которое введено новым указом, будет секретарь СНБО Украины. Однако самого списка лиц, в отношении которых введены санкции, нет на сайте главы государства.

Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы ЕС, США и других стран о введении санкций против юридических и физических лиц из России и поставить перед ними вопрос о введении и применении подобных ограничительных мер, сообщается в тексте. Новый указ начинает действовать с момента его публикации.