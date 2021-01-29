Жители КНР поддержали выступление Путина на форуме в "Давосе"

Речь президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме "Давосская повестка дня — 2021" впечатлила жителей Китая.

Речь президента России Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме "Давосская повестка дня — 2021" впечатлила жителей Китая.

Российский лидер накануне выступил на международном мероприятии, которое проходило в онлайн-формате. Он рассказал об успехах РФ в преодолении бедности, а также отметил достижения Китая в этом направлении. Жители КНР согласились со словами Путина.

"Кто не слепой и не дурак, тот может понять слова Путина", — подчеркнул пользователь из Китая.

Китайцы также вспомнили, в каких условиях им приходилось выживать на протяжении 30 лет. Некоторые из них не могли себе позволить купить рис или мясо, а довольствовались лишь кашей из кукурузной муки.

"Я часто ел кашу из кукурузной муки и жадно смотрел на белый рис и маньтоу", — отметил читатель.

Кроме того, жители Поднебесной раскритиковали действия американских властей. По их мнению, США не заботятся о народе, а пытаются установить контроль над всей планетой.