Генсек ООН рассчитывает на всемирную перезагрузку после "года отчаяния"
Нынешний год должен направить мир в нужное русло. Нужно перейти от смерти к здоровью после "года отчаяния", считает генсек ООН Антониу Гутерреш.
Генсек заявил, что 2020 год был наполнен трагедиями, смертью и опасностями. Он рассчитывает, что 2021 год станет периодом возможностей и надежд.
"Нам нужно перейти от смерти к здоровью, от бедствия к восстановлению, от отчаяния к надежде, от обычного бизнеса к преобразованию", — подчеркнул Гутерреш.
Пандемия коронавируса, по словам генсека ООН, унесла жизни более двух миллионов человек. Сейчас важно, чтобы люди имели доступ к вакцине от COVID-19.
Гутерреш уверен, что очень важную роль в борьбе с пандемией может сыграть российская вакцина. Он предложил использовать ее для вакцинации сотрудников миссий ООН и населения разных стран.