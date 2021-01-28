Генсек ООН рассчитывает на всемирную перезагрузку после "года отчаяния"

Нынешний год должен направить мир в нужное русло. Нужно перейти от смерти к здоровью после "года отчаяния", считает генсек ООН Антониу Гутерреш.

Нынешний год должен направить мир в нужное русло. Нужно перейти от смерти к здоровью после "года отчаяния", считает генсек ООН Антониу Гутерреш.

Генсек заявил, что 2020 год был наполнен трагедиями, смертью и опасностями. Он рассчитывает, что 2021 год станет периодом возможностей и надежд.

"Нам нужно перейти от смерти к здоровью, от бедствия к восстановлению, от отчаяния к надежде, от обычного бизнеса к преобразованию", — подчеркнул Гутерреш.

Пандемия коронавируса, по словам генсека ООН, унесла жизни более двух миллионов человек. Сейчас важно, чтобы люди имели доступ к вакцине от COVID-19.

Гутерреш уверен, что очень важную роль в борьбе с пандемией может сыграть российская вакцина. Он предложил использовать ее для вакцинации сотрудников миссий ООН и населения разных стран.