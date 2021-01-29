Юсин рассказал о целях американской «культурной революции»

Демпартия США, которая после победы на президентских выборах 2020 года своего кандидата добилась также и над обеими палатами Конгресса, проводит в стране «культурную революцию», переписывая историю Америки и развенчивая культ отцов-основателей.

Демократическая партия США, которая после победы на президентских выборах 2020 года своего кандидата Джо Байдена, добилась также и контроля над обеими палатами Конгресса, проводит в стране «культурную революцию», переписывая историю Америки и развенчивая культ отцов-основателей.

Об этом в материале для Telegram-канала RT пишет эксперт-международник, обозреватель издания «Коммерсант» Максим Юсин.

В авангарде американской «культурной революции» идет город Сан-Франциско в штате Калифорния, где Комитет по образованию уже начал переоценивать жизнь и деяния отцов-основателей с учетом той идеологии, которой сейчас придерживаются американские левые.

«Образовательный комитет этого города проголосовал за переименование 44 школ, названных в честь Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и других исторических персонажей, считавшихся символами нации, но сейчас низвергаемых с пьедестала. С точки зрения современной демократической Америки, они оказались недостойными людьми, так как «имели отношение к расизму, сексизму или рабству», — сообщает Юсин.

Вашингтону, например, ставят в вину рабовладельчество, а Линкольну, который рабство отменил, не могут простить войны с коренными американцами – индейцами племени санти-сиу, напоминает политолог.

Исходя из логики американских «прогрессистов», рассуждает Юсин, у них еще непочатый край работы. Раз Линкольн виновен в конфликте с индейцами, то не должно быть прощения и его предшественникам, которые в ходе колониальных, захватнических войн отторгли у Мексики огромные территории – нынешние южные штаты Америки Техас, Аризону, Неваду, Юту, Нью-Мексико и, кстати говоря, Калифорнию.

«Почему не покаяться перед мексиканцами и не выплатить им компенсации? Чем они хуже индейцев? К тому же не стоит забывать, что латиноамериканское население США растет наиболее быстрыми темпами, что эти люди в основном выходцы из Мексики и в основном голосуют за демократов. Электорат надо уважать», — отмечает Юсин.

Также последовательно и не ограничиваясь полумерами, по его словам, нужно действовать и с сексизмом. Необходимо разобраться, достаточно ли глубоко на предмет сексизма были исследованы биографии генералов США времен Первой и Второй мировых войн, например, Дуайта Эйзенхауэра.

«Соблюдались ли права женщин во вверенных им войсках? Не допускалась ли дискриминация по половому признаку (что-то трудно вспомнить женщин-генералов в армии США во Второй мировой войне)? Ну а с правами трансгендеров все вообще обстояло плачевно — почему Эйзенхауэр и генерал Паттон не думали о них, не настаивали на том, чтобы этих людей принимали в вооруженные силы наравне с остальными американцами?», — набрасывает вопросы эксперт-международник.

Таким образом, по словам Максима Юсина, начавшийся в Америке процесс разгребания исторических «авгиевых конюшен» находится в самом начале и все интересное еще впереди. Можно ожидать, что американцы свергнут с пьедестала еще многих героев, которые не оправдают их ожиданий.

Пока «прогрессисты» из Демпартии входят во вкус, традиционная Америка, потерпевшая поражение на недавних президентских выборах, может только наблюдать за разгулом фантазии своих оппонентов, чей лозунг «победитель получает все».

«Впрочем, как показал опыт многих других стран, далеко не всегда те, кто пытался воплотить его в жизнь, приносили своей стране успех и процветание. Гораздо чаще дело заканчивалось расколом общества и жесточайшим антагонизмом», — заключает Максим Юсин.

Напомним, по итогам выборов президента США, которые состоялись 3 ноября 2020, победителем был объявлен демократ Джо Байден. При этом за действовавшего на тот момент президента Дональда Трампа, баллотировавшегося на второй срок от Республиканской партии, проголосовали более 74 миллиона американских избирателей. И сам Трамп, и его сторонники уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы.

По мнению многих экспертов и политологов, Америка столкнулась с небывалым политическим и гражданским расколом общества, который в итоге может вылиться в вооруженное противостояние.