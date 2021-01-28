Руководство Trump plaza поменяет название жилого комплекса

Жилой комплекс Trump Plaza во Флориде не является собственностью бывшего президента США Дональда Трампа с 1991 года, однако название руководство сохраняло из-за брендинга.

Жилой комплекс Trump Plaza во Флориде не является собственностью бывшего президента США Дональда Трампа с 1991 года, однако название руководство сохраняло из-за брендинга.

Позиция собственников и проживающих там людей начала меняться в ходе правления 45-ого президента США. Общим голосованием было принято не восстанавливать табличку после состоявшегося там ремонта. Люди предложили убрать с улиц все, что связано с бывшим главой американского государства, сообщает Unilad. По мнению жителей комплекса, наличие слова Trump ставило под угрозу их жизнь.

В итоге руководством было принято решение изменить название Trump Plaza. Право выбора нового имени будет предложено его жителям.

Апартаменты Trump Plaza состоят из двух высотных башен. Стоимость некоторых его квартир доходит до 4 млн долларов. Жилой комплекс знаменит своими красивыми видами на Палм-бич и Атлантический океан.

Инаугурация нового президента США состоялась в январе. Джо Байден уже успел принять несколько спорных решений, которые критикуются в разных сферах жизни. Так, женщинам в американской армии позволят красить губы и ногти, а также носить серьги. Кроме того, президент разрешил служить трансгендерам, передает "360".