Национальная библиотека Украины приобрела книги о принцессах-лесбиянках

Министерство культуры закупило лесбийские комиксы для Национальной библиотеки в Киеве. Книги о любви двух принцесс разместили в отделе для дошкольного и младшего возрастов.

Министерство культуры закупило лесбийские комиксы для Национальной библиотеки в Киеве. Книги о любви двух принцесс разместили в отделе для дошкольного и младшего возрастов.

Библиотека получила три экземпляра книг Кейти О`Нилл, в которых рассказывается о романтичных отношениях двух принцесс. История заканчивается свадьбой девушек. Произведения предназначены для детей в возрасте семи лет.

По сюжету комикса, одна принцесса спасает вторую из заточения, после чего они отправляются в совместное путешествие, рассказывает Telegram-канал PavlovskyNEWS. Сотрудники учреждения заявили, что закупками для библиотеки занимается специальная комиссия Института книг.