22:59 28 Января 2021Общество
Национальная библиотека Украины приобрела книги о принцессах-лесбиянках
Министерство культуры закупило лесбийские комиксы для Национальной библиотеки в Киеве. Книги о любви двух принцесс разместили в отделе для дошкольного и младшего возрастов.
Министерство культуры закупило лесбийские комиксы для Национальной библиотеки в Киеве. Книги о любви двух принцесс разместили в отделе для дошкольного и младшего возрастов.
Библиотека получила три экземпляра книг Кейти О`Нилл, в которых рассказывается о романтичных отношениях двух принцесс. История заканчивается свадьбой девушек. Произведения предназначены для детей в возрасте семи лет.
По сюжету комикса, одна принцесса спасает вторую из заточения, после чего они отправляются в совместное путешествие, рассказывает Telegram-канал PavlovskyNEWS. Сотрудники учреждения заявили, что закупками для библиотеки занимается специальная комиссия Института книг.