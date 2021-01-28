Карта "Тройка" начнет действовать на всех маршрутах в Подмосковье

Транспортные карты "Тройка" и "Стрелка" объединят в единый проездной, который будет работать и в Москве и в области. Об этом заявил замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

Транспортные карты "Тройка" и "Стрелка" объединят в единый проездной, который будет работать и в Москве и в области. Об этом заявил замминистра транспорта Подмосковья Анна Кротова.

Граждане смогут расплачиваться в общественном транспорте московской картой "Тройка" и в области с 1 февраля, передает телеканал "360". Систему уже протестировали 500 человек в городе Королеве.

"Есть масса нюансов, не должно быть сбоев. Тебе комфортно, у тебя единая карта, ты вооружен, и голова твоя свободна от мыслей о том, где и как заплатить. Все это уходит в прошлое. Наша задача — максимально удобной сделать эту услугу", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Многие жители Подмосковья жаловались, что им приходится пользоваться двумя картами для проезда. Теперь же пассажиры смогут использовать одну "Тройку" на всех маршрутах наземного транспорта, электробусах, метро, МЦК и МЦД.