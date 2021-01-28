Бывший президент Чехии вновь оштрафован за нарушение масочного режима

Экс-глава Чехии Вацлав Клаус был оштрафован за отказ от ношения маски во время празднования годовщины образования республики. Об этом сообщает Чешское ТВ.

Экс-глава Чехии Вацлав Клаус был оштрафован за отказ от ношения маски во время празднования годовщины образования республики. Об этом сообщает Чешское ТВ.

Клаус получил штраф в размере 10 тысяч крон после возложения цветов в честь Дня образования республики, 28 октября 2020 года. Политик присутствовал на торжестве без маски. Как уточняет СМИ, бывший президент принципиально отказался ее надевать.

Ранее Клаус уже был оштрафован на 3 тысячи крон в сентября прошлого года. Он появлялся без маски на празднованиях в честь "бархатной революции" в Праге. Помощник экс-лидера страны заявил, что политик не согласен с наложенными на него штрафами и планирует их опротестовать.

Скандалы на фоне распространения коронавируса разгораются все чаще. Так, посетительница обувного магазина разбила голову продавцу за просьбу надеть медицинскую маску, передает телеканал "360".