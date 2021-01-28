Сербский политик объяснил свое негативное отношение к православию

Лидер сепаратистской Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак резко высказался про Сербскую православную церковь. Об этом сообщают СМИ.

Лидер сепаратистской Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак резко высказался про Сербскую православную церковь. Об этом сообщают СМИ.

По его словам, СПЦ является политической неправительственной организацией, которая реализует исключительно собственные интересы. Чанак указал на то, что церковь является второй успешной организацией в Сербии, которая не платит налоги. Кроме того, ее служащим выплачивают пособие и медстрахование их государственного бюджета.

"Откуда деньги для организации литий (протестных молитвенных шествий, который проходили в Черногории в минувшем году. — Прим. ред.), это деньги СПЦ?", — заключил политик.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за поставку вакцины от коронавируса.