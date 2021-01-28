Стало известно, насколько снизился оборот розничной торговли в период пандемии

Россия потеряла 4,1% розничного товарооборота в 2020 году, передает Росстат.

Россия потеряла 4,1% розничного товарооборота в 2020 году, передает Росстат.

Оборот розничной торговли составил 33,555 трлн рублей. Это на 4,1% меньше, чем было в 2019 году.

Розничный товарооборот в 2020 году на 95,3% создавался индивидуальными предпринимателями торгующими организациями, осуществляющими деятельность вне рынка; доля ярмарок и розничных рынков составила 4,7% (в 2019 году - 94,7% и 5,3% соответственно). Оборот розничной торговли непродовольственных товаров упал на 5,2%, до 17,151 трлн рублей, продовольственных товаров – на 2,6% - до 16,403 трлн рублей.

Производство автомобилей за прошедший год производство снизилось на 17,5% относительно результатов 2019 года, до 1 млн 259 тыс. легковых машин. Производство грузовых машин снизилось на 8,7%, до 142 тыс. штук, сообщает ТАСС.