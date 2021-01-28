59-летняя Екатерина Андреева восхитила поклонников фото из бани

Постоянная ведущая программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева опубликовала в Instagram фото из русской бани.

Постоянная ведущая программы "Время" на Первом канале Екатерина Андреева опубликовала в Instagram фото из русской бани.

Екатерина Андреева нечасто балует фанатов интересными снимками. Телеведущая сильно загружена и редко находит время для отдыха. Но в этот раз звезда голубых экранов сделала исключение ради "настоящего пара". После стресса на работе она пожелала, чтобы ей помог расслабиться "пробегающий рядом Конек-горбунок".

"Конек по чему надо хлестанул, так и понеслась душа в рай, а стресс так и не успел зацепиться, хотя после эфирной недели это вполне обычное состояние", — написала телеведущая.

Поклонники восхитились цветущим видом Андреевой после бани. Фанатки решили, что настоящая красота не нуждается в пластической хирургии. Они назвали Екатерину "красоткой", "феей чистоты" и пожелали ей "с легким паром".

Немногие поклонники Андреевой знают, что в детстве она занималась фигурным катанием и играла в шахматы. По словам самой телеведущей, у нее "шахматный" интеллект. С 1997 года она замужем за бизнесменом Душаном Перовичем, у нее также есть дочь от первого брака Наталья Назарова.