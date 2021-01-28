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20:52   28 Января 2021
Политика

Россия просит Киев ответить перед ООН за героизацию нацизма

Россия просит Киев ответить перед ООН за героизацию нацизма

Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо, в котором приведены примеры героизации нацизма на Украине.

Об этом письмо сообщил первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

По словам Полянского, чтобы Украина, как всегда, не обвинила РФ в "российской пропаганде", ООН предоставлены доказательства процветающего в Незалежной нацизма.

"К нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи", — написал политик.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что документ, отправленный в ООН, был составлен в связи с международным Днем памяти жертв Холокоста. Небензя считает, что вопрос о нацизме на Украине требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после событий 2014 года власти Незалежной фактически призывают украинцев чествовать преступников как национальных героев.

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#украина #оон #нацизм

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