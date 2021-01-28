Россия просит Киев ответить перед ООН за героизацию нацизма

Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо, в котором приведены примеры героизации нацизма на Украине.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо, в котором приведены примеры героизации нацизма на Украине.

Об этом письмо сообщил первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

По словам Полянского, чтобы Украина, как всегда, не обвинила РФ в "российской пропаганде", ООН предоставлены доказательства процветающего в Незалежной нацизма.

"К нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи", — написал политик.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что документ, отправленный в ООН, был составлен в связи с международным Днем памяти жертв Холокоста. Небензя считает, что вопрос о нацизме на Украине требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после событий 2014 года власти Незалежной фактически призывают украинцев чествовать преступников как национальных героев.