Кедми считает, что риск войны между Россией и США является нулевым

Говорить сейчас о возможности начала новой мировой войны нет необходимости, так как в наблюдаемом политическом раскладе позиции России являются явно преобладающими. При этом у Москвы нет планов по уничтожению другого государства.

Говорить сейчас о возможности начала новой мировой войны нет необходимости, так как в наблюдаемом политическом раскладе позиции России являются явно преобладающими. При этом у Москвы нет планов по уничтожению другого государства.

Об этом в эфире политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом» телеканале заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.

По его словам, Москва не ставит перед собой цели изменить в США политическое устройство, в то время как внешняя политика Вашингтона строится на попытках глобального доминирования.

Потенциальным агрессором в сложившемся мироустройстве можно считать только Соединенные Штаты Америки, отметил политолог, но эта страна не располагает ни силами, ни средствами, необходимыми для того, чтобы развязать глобальный конфликт.

«Вашингтон не имеет возможности для этого, а Москва не хочет», — подчеркнул Кедми.

Далее, анализируя позицию администрации нового президента США Джо Байдена, израильский политолог заявил, что Белый дом продолжит добиваться мирового господства. Однако в военно-техническом плане, по словам Якова Кедми, можно с уверенностью говорить о том, что Пентагон бессилен против российского Министерства обороны.

«Сложившаяся ситуация обнуляет риски третьей мировой войны», — уверен эксперт.

Ранее новый глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что Америка продолжит считать своим правом одностороннее управление миром, сохраняя за собой это право и по возможности усиливая его. В то же время Вашингтон сам сделал первый шаг навстречу Москве, предложив продлить Договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-III) на пять лет на российских условиях.