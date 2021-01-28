Петербуржцу грозит арест за нападение на полицейского в день митингов

Житель Северной столицы попал под уголовное дело после несанкционированной акции в центре города. Он обвиняется в примении насилия в отношении представителей власти.

Житель Северной столицы попал под уголовное дело после несанкционированной акции в центре города. Он обвиняется в примении насилия в отношении представителей власти.

Следователи считают, что фигурант во время неразрешенных мероприятий, организованных сторонниками блогера Алексея Навального 23 января, пытался прорвать оцепление на Невском проспекте, выставленное сотрудниками полиции.

По данным СК, противостоять правоохранителям подозреваемому помогали еще несколько нарушителей. Сейчас злоумышленников ищут оперативники. По месту жительства задержанного были проведены обыски. Силовики изъяли предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время петербургский суд изберет обвиняемому меру пресечения.