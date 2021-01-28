Политолог Оленченко рассказал, Совет Европы развалится без России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приобретет "куцый характер" без присутствия России, заявил политолог Владимир Оленченко.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приобретет "куцый характер" без присутствия России, заявил политолог Владимир Оленченко.

Зимняя сессия ПАСЕ выдалась довольно эмоциональной. В основном, нерациональными идеями "блистала" Украина, которая инициировала ограничение полномочий РФ в рамках ассамблеи. Идею украинской делегации не поддержали, и полномочия России в ПАСЕ остались прежними. Более того, украинский депутат устроил истерику и начал оскорблять российскую делегацию, а заодно и саму ассамблею, что начало раздражать других участников ПАСЕ.

Оленченко объяснил, что происходит искажение здравого смысла, которое генерируют делегации Украины, стран Прибалтики, Польши. Необходимо, чтобы ПАСЕ, как организация, и в дальнейшем следовала голосу разума, а не шла на поводу у русофобских настроений, так как участие РФ крайне необходимо для решения многих европейских вопросов, пишет Baltnews.

"Без присутствия России ПАСЕ приобретает достаточно куцый характер, поскольку она – парламентская ассамблея Европы. Без России это уже не Европа, а только ее часть", — отметил Владимир Оленченко.

Если полномочия России в Совете Европы были бы ограничены, то организация лишилась бы своего изначального статуса, поэтому ПАСЕ приняла правильное решение, оставив полномочия РФ прежними, заключил политолог.