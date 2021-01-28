Политолог Оленченко рассказал, Совет Европы развалится без России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приобретет "куцый характер" без присутствия России, заявил политолог Владимир Оленченко.
Зимняя сессия ПАСЕ выдалась довольно эмоциональной. В основном, нерациональными идеями "блистала" Украина, которая инициировала ограничение полномочий РФ в рамках ассамблеи. Идею украинской делегации не поддержали, и полномочия России в ПАСЕ остались прежними. Более того, украинский депутат устроил истерику и начал оскорблять российскую делегацию, а заодно и саму ассамблею, что начало раздражать других участников ПАСЕ.
Оленченко объяснил, что происходит искажение здравого смысла, которое генерируют делегации Украины, стран Прибалтики, Польши. Необходимо, чтобы ПАСЕ, как организация, и в дальнейшем следовала голосу разума, а не шла на поводу у русофобских настроений, так как участие РФ крайне необходимо для решения многих европейских вопросов, пишет Baltnews.
"Без присутствия России ПАСЕ приобретает достаточно куцый характер, поскольку она – парламентская ассамблея Европы. Без России это уже не Европа, а только ее часть", — отметил Владимир Оленченко.
Если полномочия России в Совете Европы были бы ограничены, то организация лишилась бы своего изначального статуса, поэтому ПАСЕ приняла правильное решение, оставив полномочия РФ прежними, заключил политолог.