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20:38   28 Января 2021
Политика

Владимир Путин оценил инициативу о сохранении памяти жертв войны

Владимир Путин оценил инициативу о сохранении памяти жертв войны

Российский президент Владимир Путин ознакомился с проектом, который направлен на сохранение памяти о трагедии мирного населения СССР времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Путин 27 января прибыл в Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Лидер страны ознакомился с инициативой "Без срока давности" в ходе посещения учреждения.

"Президент смог увидеть, как проект развивается, какие у него перспективы в этом году", — отметил директор музея Александр Школьник.

Цель проекта — признать действия нацистов и их пособников в период ВОВ целенаправленным геноцидом мирных граждан, добавил Школьник. По словам авторов РИА Новости, Путин поддержал патриотический ресурс.

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#путин #Без срока давности #Александр Школьник

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