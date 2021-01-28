Владимир Путин оценил инициативу о сохранении памяти жертв войны

Российский президент Владимир Путин ознакомился с проектом, который направлен на сохранение памяти о трагедии мирного населения СССР времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Российский президент Владимир Путин ознакомился с проектом, который направлен на сохранение памяти о трагедии мирного населения СССР времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Путин 27 января прибыл в Музей Победы на Поклонной горе в Москве. Лидер страны ознакомился с инициативой "Без срока давности" в ходе посещения учреждения.

"Президент смог увидеть, как проект развивается, какие у него перспективы в этом году", — отметил директор музея Александр Школьник.

Цель проекта — признать действия нацистов и их пособников в период ВОВ целенаправленным геноцидом мирных граждан, добавил Школьник. По словам авторов РИА Новости, Путин поддержал патриотический ресурс.