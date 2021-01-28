Экс-глава МИД Украины посоветовал Киеву равняться на Латинскую Америку

Страны Латинской Америки являются примером для Украины, заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала.

Страны Латинской Америки являются примером для Украины, заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала.

По его словам, латиноамериканские страны по статистике значительно обогнали Колумбию и Перу. Климкин отметил, что на пост министра смог поработать с Азией, Африкой и многими другими регионами. Кроме того, он был первый, кто доехал до "черной" Африки. Однако не смог добраться до Латинской Америки. Многие называют их "банановыми республиками", но даже киевские власти не дошли до политического уровня этого региона, заключил Климкин.

Телеканал RT ранее сообщал, что украинские предприниматели провели акцию протеста в Киеве. Бизнесмены требовали отменить новые законы Верховной рады.