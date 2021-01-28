Губайдуллин призвал соратников Навального не относиться к митингующим как к солдатам

Беглый россиянин Айдар Губайдулин раскритиковал нежелание "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) информировать участников незаконных митингов о последствиях.

Беглый россиянин Айдар Губайдулин раскритиковал нежелание "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) информировать участников незаконных митингов о последствиях.

Губайдулин обратил внимание, что сотрудники ФБК не стали предупреждать демонстрантов о рисках, которые может повлечь участие в несанкционированных мероприятиях. По его словам, реакция фонда свидетельствует о равнодушии к митингующим.

"К своим сторонникам надо относиться не как к солдатам и расходному материалу", — передает слова Губайдулина издание "ПолитЭксперт".

Сторонники блогера Алексея Навального 23 января приняли участие в несогласованных акциях. Они требовали освобождения основателя ФБК, который находится в СИЗО. Причиной ареста стали многократные нарушения условий испытательного срока со стороны блогера. Московский областной суд ранее подтвердил законность задержания Навального на 30 суток.