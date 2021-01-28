Археологи нашли более 60 артефактов времен Римской империи в окрестностях Севастополя

Более 60 надгробных стел с могил скифской знати времен Римской империи найдены в окрестностях Севастополя, рассказали в Институте археологии РАН.

Более 60 надгробных стел с могил скифской знати времен Римской империи найдены в окрестностях Севастополя, рассказали в Институте археологии РАН.

Открытие указывает на особый статус некрополя Киль-Дере 1. Судя по большому количеству найденных стел, он обладал особым статусом для ближней округи Херсонеса и всего юго-западного Крыма в римскую эпоху. Внимание на это обратил руководитель археологических работ Олег Шаров.

"Подобные каменные надгробия, вероятно, устанавливали над погребениями знатных людей", — рассказал он.

Могильник Киль-Дере 1 нашли в 2018 году. Он расположен в Севастополе, на склонах крутого высокого холма в Инкерманской долине. Известно, что во времена Римской империи территория была густо заселена. Рядом с ним находятся и другие известные некрополи: Чернореченский, Инкерманский, "Совхоз № 10" и недавно открытый памятник Фронтовое 3.