Прокурор в Кабардино-Балкарии попался с поличным на взятке

Оперативники ФСБ провели операцию по задержанию прокурора Черекского района. По данным СМИ, он может проходить подозреваемым по делу о взятке.

Оперативники ФСБ провели операцию по задержанию прокурора Черекского района. По данным СМИ, он может проходить подозреваемым по делу о взятке.

В прокуратуре пока молчат о возможном задержании сотрудника, никакого опровержения также не последовало. По неофициальным данным, сотрудника надзорного органа взяли непосредственно при получении взятки, сообщило РИА "Регион Online".

Речь может идти о 39-летнем работнике прокуратуры с 17-летним стажем. Непосредственно руководящую должность в Черекском районе он занимает пять лет.

В Мордовии местный депутат стал фигурантом дела о взятке. По версии следствия, Вячеслав Брыков расплатился с главой регионального Нацбанка, чтобы тот отозвал предписание о нарушениях, сообщал ФАН.