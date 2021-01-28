Лукашенко объяснил, чем протестные акции в России отличаются от минских

Зарубежные силы несут ответственность за организацию протестов как в России, так и в Белоруссии. Такое мнение выразил президент РБ Александр Лукашенко.

Зарубежные силы несут ответственность за организацию протестов как в России, так и в Белоруссии. Такое мнение выразил президент РБ Александр Лукашенко.

Белорусский лидер прокомментировал несанкционированные митинги в России. В частности, события 23 января. Лукашенко считает, что они отчасти похожи на марши белорусских противников власти тем, что организованы из-за рубежа. Однако сценарии используются разные: если в Минске пытались свергнуть власть мгновенно, то России будут "качать вдолгую".

"Я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Отличие между белорусскими событиями и российскими — вот увидите — их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг, мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска", — сказал Лукашенко.

Протестные акции в Белоруссии начались полгода назад и продолжаются до сих пор. Поводом стали итоги президентских выборов, на которых действующий лидер страны победил в шестой раз. Митинги в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом на территории РФ) Алексея Навального прошли в разных городах России 23 января в разных городах России. Вышедшие на улицу провокаторы требовали отпустить арестованного по требованию ФСИН блогера.