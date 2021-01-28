Посетитель московского кафе усмирил стрельбой трех оппонентов

Полицейские задержали в Москве 40-летнего приезжего. Гражданин подозревается в стрельбе в кафе, в результате чего пострадали три человека.

Полицейские задержали в Москве 40-летнего приезжего. Гражданин подозревается в стрельбе в кафе, в результате чего пострадали три человека.

Стражи порядка получили сигнал, что в одном из заведений на Ленинградском проспекте в ходе ссоры между посетителями один из участников начал стрелять. Прибывшие по указанному адресу правоохранители изъяли на месте инцидента три гильзы.

В дальнейшем выяснилось, что посетитель вытащил пистолет и стал палить по сидевшим в кафе клиентам. Пули попали в трех человек, одного из которых доставили в больницу. Остальные сами обратились за медпомощью.

Оперативники установили, что к стрельбе может быть причастен 40-летний ранее судимый гражданин. Недалеко от кафе было найдено оружие, которое направлено на экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

В городе Коркино в ходе конфликта один из участников также воспользовался пистолетом. Приезд стражей порядка его не испугал, он выстрелил в сотрудников Росгвардии и сбежал, сообщало URA.ru.