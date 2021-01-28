Nikkei Asia: Ракетный маневр российских С-400 в Индии станет ударом для имиджа США

Приобретение Индией российских систем ПВО С-400, может испортить отношения между Нью-Дели и Вашингтоном. Предыдущая администрация США при президенте Дональде Трампе не раз пыталась убедить индийские власти отказаться от сделки с Россией.

Приобретение Индией российских систем ПВО С-400, может испортить отношения между Нью-Дели и Вашингтоном. Предыдущая администрация США при президенте Дональде Трампе не раз пыталась убедить индийские власти отказаться от сделки с Россией.

Об этом пишет англоязычное японское издание Nikkei Asia, считающее себя «голосом азиатского мира».

Ранее, напоминает автор материала, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Турции, которая, будучи страной-членом НАТО, несмотря на протесты Вашингтона все же приобрела и развернула на своей территории дивизион российских систем С-400

Вашингтон не раз предупреждал, что не одобряет сделок с Россией в области вооружений, однако Индия традиционно является покупателем российского оружия.

При этом Индия вместе с Соединенными Штатами, Японией и Австралией является членом альянса QUAD (Quadrilateral Security Dialogue – четырехсторонний диалог по безопасности), который провозглашает своей целью противодействие китайской экспансии и сохранение «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Индия и США в октябре 2020 года провели встречу глав МИД и оборонных ведомств в формате «2+2». По итогам встречи стороны подписали договоренности об обмене спутниковыми данными, которые обеспечат Индии доступ к информации о расположении китайских военных объектов и передислокации вооруженных сил Китая в приграничных районах.

По мнению США, вопрос закупки оружия неразрывно связан с вопросами государственной тайны, при этом Россию Вашингтон считает и открыто называет противником Америки. Поэтому американцы ни при каких условиях не одобрят приобретение Индией современных российских вооружений, приводит издание мнение индийского военного аналитика Сэмюэля Раджива.

Если же Ваш8ингтон не сможет убедить Нью-Дели от покупки российских С-400, администрация нового американского президента Джо Байдена может изменить отношение к Индии.

В 2019- и 2020 годах по Индии уже прокатились массовые протесты против спорного закона о гражданстве, который, по мнению критиков, нарушает права мусульман. Индийское правительство опасается, что трения из-за покупки С-400 может привлечь внимание администрации Байдена к ситуации с правами человека в Индии.

Напомним, договоренности о приобретении Индией российских систем противовоздушной обороны С-400 были достигнуты во время встречи российского президента Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в 2018 году. В начале 2021 года стало известно, что Индия отправит в Россию несколько десятков военнослужащих, которым предстоит пройти обучение для работы с зенитно-ракетной системой.