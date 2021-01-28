Успешное развитие отрасли строения двигателей в России показало неэффективность санкций США. Соответствующая публикация появилась в китайском издании Sohu.

Успешное развитие отрасли строения двигателей в России показало неэффективность санкций США. Соответствующая публикация появилась в китайском издании Sohu.

РФ смогла постепенно избавляться от западных санкций благодаря многолетней напряженной работе. Изначально из-за ограничений сильнее всего пострадала судостроительная промышленность. Авторы материала напоминают, что она смогла восстановиться, и корабельная мощь России стала самостоятельной.

По данным "ПолитРоссии", ранее Москва импортировала дизельные двигатели из Германии. Затем поставки из других стран стали вытеснять те, что привозились из ФРГ. Теперь же РФ производит отечественные двигатели и отказывается от импортных.