СК РФ опубликовал видео с допросом фигурантов дела о насилии к силовикам

Видео, на котором допрашивают мужчину и женщину, набросившихся во время незаконного митинга на силовиков, появилось в Сети.

Видео, на котором допрашивают мужчину и женщину, набросившихся во время незаконного митинга на силовиков, появилось в Сети.

СК опубликовал в Сети кадры допроса молодого человека и женщины, задержанных во время несанкционированной акции в Москве в поддержку арестованного блогера Алексея Навального.

На видео можно увидеть, как злоумышленников допрашивают сотрудники Следственного комитета в рамках расследования уголовных дел по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

СК РФ по Москве возбудил еще два уголовных дела после незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, прошедшей 23 января, сообщало Федеральное агентство новостей.