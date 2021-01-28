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19:32   28 Января 2021
Происшествия

Украинскому пенсионеру грозит 15 лет тюрьмы за растление школьницы

Украинскому пенсионеру грозит 15 лет тюрьмы за растление школьницы

Пожилого жителя Украины поместили под стражу на 60 суток. Ранее от него забеременела и родила 11-летняя дочь его сожительницы.

Украинский суд вынес постановление по делу в январе 2021 года, но сторона защиты подала апелляцию, попросив определить своему клиенту иное наказание. Теперь приговор вступил в силу и не подлежит обжалованию.

История педофила получила широкое освещение еще в конце 2018 года, когда стало известно о том, что школьница оказалась в положении. В тот момент она вместе с матерью проживала на территории Польши и там получала медицинскую помощь.

Врачи, обследовав ребенка, обратились к правоохранителям, которые стали выяснять все подробности произошедшего. Изначально девочка говорила, что на нее напал неизвестный ей мужчина, а потом сообщила, что пожилой отчим приставал к ней, когда мать уходила в церковь. Сам осужденный признал только один эпизод противозаконных действий.

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#суд #украина #педофил

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