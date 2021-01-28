Украинскому пенсионеру грозит 15 лет тюрьмы за растление школьницы

Пожилого жителя Украины поместили под стражу на 60 суток. Ранее от него забеременела и родила 11-летняя дочь его сожительницы.

Пожилого жителя Украины поместили под стражу на 60 суток. Ранее от него забеременела и родила 11-летняя дочь его сожительницы.

Украинский суд вынес постановление по делу в январе 2021 года, но сторона защиты подала апелляцию, попросив определить своему клиенту иное наказание. Теперь приговор вступил в силу и не подлежит обжалованию.

История педофила получила широкое освещение еще в конце 2018 года, когда стало известно о том, что школьница оказалась в положении. В тот момент она вместе с матерью проживала на территории Польши и там получала медицинскую помощь.

Врачи, обследовав ребенка, обратились к правоохранителям, которые стали выяснять все подробности произошедшего. Изначально девочка говорила, что на нее напал неизвестный ей мужчина, а потом сообщила, что пожилой отчим приставал к ней, когда мать уходила в церковь. Сам осужденный признал только один эпизод противозаконных действий.