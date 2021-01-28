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19:29   28 Января 2021
Происшествия

Суд арестовал уроженца Чечни за потасовку с ОМОН на незаконном митинге

Суд арестовал уроженца Чечни за потасовку с ОМОН на незаконном митинге

Пресненский суд Москвы поместил под стражу дебошира, который применил насилие к правоохранителям на несогласованной акции.

Фигуранта дела арестовали до 23 марта 2021 года. Ранее против него возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Мужчина подрался с сотрудниками спецназа, нанеся удары по разным частям тел своих оппонентов.

После он сбежал в Псковскую область, где хотел пересечь границу с Латвией, сообщало Федеральное агентство новостей. Однако его задержали в лесу и доставили к следователям на допрос. Там он дал признательные показания. Расследование всех обстоятельств события продолжается.

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#суд #москва #дебошир

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