19:29 28 Января 2021Происшествия
Суд арестовал уроженца Чечни за потасовку с ОМОН на незаконном митинге
Пресненский суд Москвы поместил под стражу дебошира, который применил насилие к правоохранителям на несогласованной акции.
Пресненский суд Москвы поместил под стражу дебошира, который применил насилие к правоохранителям на несогласованной акции.
Фигуранта дела арестовали до 23 марта 2021 года. Ранее против него возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Мужчина подрался с сотрудниками спецназа, нанеся удары по разным частям тел своих оппонентов.
После он сбежал в Псковскую область, где хотел пересечь границу с Латвией, сообщало Федеральное агентство новостей. Однако его задержали в лесу и доставили к следователям на допрос. Там он дал признательные показания. Расследование всех обстоятельств события продолжается.