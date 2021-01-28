Малькевич: Волкову придется ответить за призывы детей к участию в митингах

Сторонник скандального блогера Алексея Навального Леонид Волков оказался под следствием за призывы школьников к массовым беспорядкам. Позже он внезапно поменял свою точку зрения.

Сторонник скандального блогера Алексея Навального Леонид Волков оказался под следствием за призывы школьников к массовым беспорядкам. Позже он внезапно поменял свою точку зрения.

Менеджер проектов признанного иноагентом ФБК, обвиняемый в склонении в соцсетях подростков к совершению противоправных действий, начал агитировать родителей не отпускать детей на несанкционированные акции. Примечательно, что недавно он считал иначе, сообщает Федеральное агентство новостей.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что гражданское общество добилось того, что ситуация вокруг незаконных сборищ стала меняться в лучшую сторону.

"Посмотрите, что творилось. Сначала нам рассказывали, что никто детей не зовет.. Теперь эти люди, которые занимались провокациями, пытаются соскочить", — отметил эксперт.

По его мнению, провокаторы все равно не смогут избежать ответственности за вовлечение несовершеннолетних в политическую деятельность и призывы их участвовать в демонстрациях. Малькевич подчеркнул, что команда ФБК, которая заявляла о готовности погасить штрафы задержанных, так и не сдержала свое обещание.

"Людей втягивали в участие в незаконные митинги, втягивали детей, обещали им увлекательное приключение, флешмоб, челлендж, оплату штрафа. Кинули с одним, другим, третьим", — высказался собеседник.

Он выразил надежду, что общество вместе с адекватной прессой "смогут профилактировать это". Ранее СК возбудил уголовное дело против Леонида Волкова за призывы детей к беспорядкам. По данным следствия, соратник Навального разместил на YouTube видео, где уговаривал малолетних выходить на акции протеста 23 января.