Предприниматели Киева протестуют на улицах и требуют отменить новые законы

"Марш предпринимателей ФОП" проходит в эти минуты в Киеве. Люди требуют отменить законы, разоряющие коммерсантов, сообщает корреспондент ФАН.

"Марш предпринимателей ФОП" проходит в эти минуты в Киеве. Люди требуют отменить законы, разоряющие коммерсантов, сообщает корреспондент ФАН.

Бизнесмены требуют от правительства отменить принятые Верховной радой законы, которые "усложняют налоговую отчетность" и "ложатся на бизнес непосильным финансовым бременем". Они ведут к разорению предпринимателей, считают активисты.

Новые законы обязывают всех бизнесменов установить фискальные кассовые аппараты, ежемесячно оплачивать дополнительные расходы, связанные с компьютерными программами и бухгалтерским учетом, что в условиях экономического кризиса на Украине приведет к ликвидации ФОП и уничтожению малого бизнеса как класса, сообщает издание ФАН.

Пошлый марш предпринимателей 15 декабря закончился нападением полицейских с дубинками на митингующих. Десятки женщин и мужчин получили травмы. Полиция применяла слезоточивый газ. Более 10 человек были доставлены в госпиталь с травмами различной тяжести.