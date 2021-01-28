Евгений Пригожин прокомментировал решение ФАН подать иск против "Радио Свобода"

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин прокомментировал иск Медиагруппы "Патриот" к "Радио Свобода" (является иноагентом в РФ).

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин прокомментировал иск Медиагруппы "Патриот" к "Радио Свобода" (является иноагентом в РФ).

Ранее юристы Федерального агентства новостей подали иск к "Радио Свобода". Об этом сообщил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук. Он отметил, что СМИ-иноагент распространял фейковую информацию. Также иск затронет другие СМИ, поддержавшие этот вброс.

"Коля Столярчук молодец. Заставит Федеральную резервную систему США подпечатать еще долларов. Для них — расход бумаги, а Медиагруппе "Патриот" — неплохой доход, который, надеюсь, они потратят на защиту российских ценностей. Спасибо "Радио Свобода"", — сказал бизнесмен.

В суде от иноагента требуют возместить ущерб в размере 500 миллионов рублей, а также опубликовать опровержение распространенного ранее материала. Заявление Евгения Пригожина приводит пресс-служба компании "Конкорд".