Замглавы МИД РФ Богданов провел встречу с ливийской делегацией из Бенгази

Замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с министром иностранных дел Восточного правительства Ливии Абдель Хади Хувейджем.

Замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с министром иностранных дел Восточного правительства Ливии Абдель Хади Хувейджем.

Хувейдж передал российскому коллеге послание от спикера Палаты представителей Ливии Агилы Салеха. Содержание документа не разглашается. Дипломаты провели переговоры, в ходе которых обсудили инициативы Бенгази по формированию единого временного правительства в Сирте, а также развитие экономических отношений с Москвой, передает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, глава МИД Восточного правительства Ливии высоко ценил посредническую роль России в процессе урегулирования ситуации в стране.