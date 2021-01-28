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19:03   28 Января 2021
Политика

Замглавы МИД РФ Богданов провел встречу с ливийской делегацией из Бенгази

Замглавы МИД РФ Богданов провел встречу с ливийской делегацией из Бенгази

Замглавы МИД России Михаил Богданов провел встречу с министром иностранных дел Восточного правительства Ливии Абдель Хади Хувейджем.

Хувейдж передал российскому коллеге послание от спикера Палаты представителей Ливии Агилы Салеха. Содержание документа не разглашается. Дипломаты провели переговоры, в ходе которых обсудили инициативы Бенгази по формированию единого временного правительства в Сирте, а также развитие экономических отношений с Москвой, передает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, глава МИД Восточного правительства Ливии высоко ценил посредническую роль России в процессе урегулирования ситуации в стране.

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#россия #ливия #мид рф

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