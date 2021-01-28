Вдовец Валентины Легкоступовой будет бороться за право исполнять ее песни

Яхтсмен Юрий Фирсов женился на певице Валентине Легкоступовой по расчету, считают коллеги артистки.

Яхтсмен Юрий Фирсов женился на певице Валентине Легкоступовой по расчету, считают коллеги артистки.

Российская певица Наталья Штурм заявила, что Фирсов никогда не любил свою жену. С первого дня знакомства он преследовал только корыстные цели. По мнению вокалистки, на месте Легкоступовой могла оказаться любая другая обеспеченная и известная женщина.

Она добавила, что Фирсов обещал найти деньги на продюсирование исполнительницы хита "Ягода-малина". Но вместо этого пытался улучшить свое финансовое положение за счет жены. Анетта Бриль разделяет мнение Штурм о мотивах Фирсова по отношению к ее матери: им движет лишь алчность.

"Как человек, прожив в браке 40 дней, может претендовать на исключительные права, связанные с творчеством моей мамы?" — заявила Бриль в интервью Пятому каналу.

Оказалось, что у Фирсова большие планы, он хочет исполнять песни покойной супруги. Амбициозный яхтсмен решил сделать карьеру в российском шоу-бизнесе. Однако дети Легкоступой — Анетта и Матвей не собираются так просто сдаваться и готовы отстаивать свои права в суде.