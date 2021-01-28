Марцинкевич объяснил, почему Германия не сможет отказаться от «СП-2»

Заявление немецких политиков о том, что остановка строительства «Северного потока – 2» может стать поводом для обращения в суд, стало для многих неожиданным, потому что раньше Германия, выражая готовность защищать проект, подобными мерами не грозила.

Заявление немецких политиков о том, что в случае остановки строительства газопровода «Северный поток – 2» дело может стать поводом для судебных разбирательств, стало для многих неожиданным, потому, что раньше Германия, выражая готовность защищать проект, подобными мерами не грозила.

Об этом в беседе с изданием Sputnik Литва заявил эксперт-энергетик Борис Марцинкевич, который отметил, что в Германии по поводу российского газопровода раздается множество разных мнений. Но слова министра охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свеньи Шульце о судебных разбирательствах в случае остановки строительства «СП-2» удивили многих.

«Это было неожиданно. В обычных случаях немецкие политики, которые говорили о своей приверженности проекту "Северный поток – 2", обходились более общими словами, а тут вдруг дело пошло о каких-то судебных разбирательствах. Пояснения по этому поводу почему-то никто не дал», — сообщил эксперт.

Ранее, напомнил также Марцинкевич, две немецкие компании, которые финансируют строительство газопровода, обратились к германскому правительству с письмом и напомнили, что «Северный поток – 2» является частным проектом, и к его строительству не привлекались бюджетные средства. При этом компании добавили, что, если разрешение на строительство газопровода будет отменено задним числом, они оспорят это решение в суде.

При этом эксперт объяснил, что форс-мажорными обстоятельствами являются лишь война и землетрясение, а все остальные причины изменения правил задним числом приведут к проигрышу в суде. Будь это заявления экологических движений, всевозможных фондов охраны дикой природы, «Зеленых» любителей водорода, солнечных панелей или ветряных турбин, суд не будет их рассматривать.

«Пусть эти суды не сразу свое последнее слово скажут, в Европе это все проходит неторопливо. В любом случае немецкий избиратель будет знать, что эти люди залезли к ним в кошелек», — подчеркнул Марцинкевич.

Также эксперт добавил, что на первом этапе эксплуатации «Северного потока – 2» будет достаточно, чтобы в 2020 году заработала хотя бы одна нитка газопровода, так как из-за эпидемии коронавируса и связанных с ним ограничений отмечается снижение потребления аза в Европе.