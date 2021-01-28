Рар объяснил, почему Германия не позволит Польше занять новые позиции в ЕС

По словам германского политолога, между Берлином и Варшавой идет негласная конкуренция внутри Европы.

Германский политолог Александр Рар прокомментировал беспокойства поляков о том, что для США в Европе на первый план вновь выходит Германия. По словам эксперта, Варшава действительно стремится занять место Лондона в Евросоюзе, чтобы не отдавать пальму первенства Берлину и Парижу.

«Между Германией и Польшей идет негласная конкуренция внутри Европы. В Варшаве не хотят, чтобы в Евросоюзе парадом командовали немцы и французы. Она заинтересована в том, чтобы голос восточноевропейских стран был услышан», — передает слова политолога газета «Взгляд».

Александр Рар напомнил, что чаяния Польши о том, чтобы войти в тройку лидеров Европы, начались с того момента, как Великобритания вышла из ЕС. Однако Германия попросту «не дает ей это сделать».

«Польша надеялась на победу Дональда Трампа. Ей казалось, что этот американский президент будет и дальше пренебрегать Германией и Францией, потому что его интересовало больше восточное, а не западное крыло Евросоюза. На этом фоне поляки надеялись разговаривать с Германий и Россией языком силы», — объяснил политолог.

После того, как к власти в США пришел демократ Джо Байден, полякам не остается ничего, как «кусать локти», констатировал Рар. В этой связи взаимоотношения между Польшей и Германией только обостряются.

«Теперь их амбициозные планы рухнули – и поляки ищут виновника. Байдена винить нельзя, а вот в Ангелу Меркель шишки бросать можно. К тому же Германия раздражает поляков в вопросах либеральных ценностей, когда учит их демократии. Ситуация между странами непростая», — не сомневается эксперт.

Что касается российско-американских отношений, то при администрации Байдена они улучшатся, считает Александр Рар. По его мнению, совместная повестка двух стран не ограничивается одной Европой.

«Меркель сделает все, чтобы США и Россия теперь сближались, потому что это выгодно самой Германии. Вопрос лишь в приоритетах. Разумеется, для нынешней элиты Германии Америка гораздо ближе и важнее России. В конечном итоге Берлин будет делать то, что ему продиктует Вашингтон, а не то, что предлагает Москва», — выразил мнение собеседник «Взгляда».

Ранее о беспокойстве поляков относительно тесного сотрудничества США и Германии заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор, американист Гжегож Бурский. Он также обратил внимание на «проявление шизофрении» в действиях Джо Байдена по «Северному потоку — 2».

«С одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он приглашает Германию к сотрудничеству», – сказал польский эксперт.

Бурский выразил опасения, что газопровод может быть достроен, а отношения между Вашингтоном и Москвой смягчатся.