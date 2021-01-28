18:20 28 Января 2021Общество
Попова выразила надежду на отмену масочного режима в РФ в 2021 году
Масочный режим в России возможно отменят уже в течение 2021 года. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Масочный режим в России возможно отменят уже в течение 2021 года. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Эпидситуация по коронавирусу в России стабильно улучшается. Число выздоровевших в течение последних дней превышает количество заболевших. Российские медики надеются, что масочный режим можно будет отменить уже в 2021 году, уточнила Попова.
Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в декабре 2020 года. Жители страны могут делать прививки по желанию, процедура носить добровольный характер. Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой россиянин.