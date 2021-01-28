Житель Бразилии застрелил жену из-за откровенного видео в TikTok

Популярная блогерша поплатилась жизнью за публикацию откровенного ролика в TikTok. В Бразилии мужчина расстрелял свою жену на глазах у малолетней дочери.

Популярная блогерша поплатилась жизнью за публикацию откровенного ролика в TikTok. В Бразилии мужчина расстрелял свою жену на глазах у малолетней дочери.

По предварительным данным, между супругами произошла ссора из-за нового видеоролика женщины. Предполагается, что мужчина разозлился на возлюбленную из-за слишком откровенного контента и выстрелил в нее 14 раз.

По данным полиции, жестокая расправа произошла на глазах у шестилетней дочери. После убийства жены мужчина свел счеты с жизнью. Тела супругов обнаружили на заднем дворе их загородного дома. Следователям друзья погибшей сообщили, что пара часто ссорилась в последнее время.