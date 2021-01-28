СК просит ареста для напавшего на сотрудника ОМОН чеченского студента

Студент из Чечни, устроивший драку с сотрудниками силовых структур во время несанкционированной акции в Москве, был задержан полицией. Ему грозит отправка в СИЗО.

Студент из Чечни, устроивший драку с сотрудниками силовых структур во время несанкционированной акции в Москве, был задержан полицией. Ему грозит отправка в СИЗО.

СК расследует уголовное дело против Сайда-Мухамада Джумаева. Его обвиняют в применении насилия в отношении работника правоохранительных органов. Полиция потребовала заключить нарушителя под стражу. Пресненский районный суд Москвы в ближайшем будущем рассмотрит ходатайство государственного обвинения.

Уроженец Республики Чечня был задержан в Псковской области. Правоохранители заинтересовались студентом после того, как в социальных сетях распространилось видео, где молодой человек нападает на сотрудников ОМОН.