В КПРФ отреагировали на предложение присоединиться к "Справедливой России"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов ответил на предложение о присоединении партии к "Справедливой России" и объединившимся с ней другим политпартиям.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов ответил на предложение о присоединении партии к "Справедливой России" и объединившимся с ней другим политпартиям.

Политик прокомментировал предложение, поступившее от зампредседателя партии "Патриоты России" Надежды Корнеевой, с долей иронии.

"Ведь хотят, понимаете, костюм пришить к рукаву, за которым ничего нет", — заявил глава КПРФ.

Лидер коммунистической партии крайне критично отнесся к предвыборной программе эсеров. Он убежден, что некоторые пункты они позаимствовали у его политической силы. Однако, как отметил Зюганов, реализовать их будет весьма трудно без сильной команды и достойных руководителей.