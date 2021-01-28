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17:57   28 Января 2021
Политика

В КПРФ отреагировали на предложение присоединиться к "Справедливой России"

В КПРФ отреагировали на предложение присоединиться к "Справедливой России"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов ответил на предложение о присоединении партии к "Справедливой России" и объединившимся с ней другим политпартиям.

Политик прокомментировал предложение, поступившее от зампредседателя партии "Патриоты России" Надежды Корнеевой, с долей иронии.

"Ведь хотят, понимаете, костюм пришить к рукаву, за которым ничего нет", — заявил глава КПРФ.

Лидер коммунистической партии крайне критично отнесся к предвыборной программе эсеров. Он убежден, что некоторые пункты они позаимствовали у его политической силы. Однако, как отметил Зюганов, реализовать их будет весьма трудно без сильной команды и достойных руководителей.

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#зюганов #кпрф #справедливая россия

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