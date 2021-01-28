Экс-бойфренд Светланы Бондарчук "слил" в Сеть ее интимное фото

Фотограф и галерист Сергей Табунов показал пикантную фотографию светской львицы Светланы Бондарчук, с которой в 2017 году закрутил страстный роман.

Фотограф и галерист Сергей Табунов показал пикантную фотографию светской львицы Светланы Бондарчук, с которой в 2017 году закрутил страстный роман.

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука — Светлана Бондарчук в свои 52 года показывает женщинам, что для возраста нет никаких границ. Она не использует ретушь для личных фотографий, смело рассуждает о бодипозитиве, борется с эйджизмом и временами устраивает откровенные фотосессии.

Недавно ее бывший возлюбленный, фотограф Сергей Табунов поделился в Instagram смелым снимком. В черно-белом кадре Бондарчук позирует в одной полосатой тельняшке и черных туфлях в уборной. Светская львица без всякого стеснения демонстрирует голые ягодицы на камеру.

"Скандал так скандал", — подписал снимок Табунов, оставив большое количество смайлов в виде сердца.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли кадр. Одни восхитились смелостью Бондарчук и отметили, что снимок получился очень художественным. Другие же наоборот сочли кадр чересчур пошлым и поинтересовались, как к этому относится супруг знаменитости.

"Это сила искусства! Уважение к Светлане за смелость!"; "Господи, какое позорище! Это вульгарно и отвратительно!"; "Представляю, как это "приятно" видеть в Сети, мужу Светланы", — написали фолловеры Сергея Табунова.

Также поклонники Бондарчук стали гадать: является ли кадр архивным или сделан недавно. Светская львица не раз признавалась, что сохранила хорошие отношения с Табуновым после расставания и часто с ним общается.