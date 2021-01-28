Бабицкий: на Украине забили тревогу, увидев статистику выдачи паспортов РФ

Статистика получения украинцами российского гражданства за минувший год вызвала на Украине серьезную тревогу. Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий.

Статистика получения украинцами российского гражданства за минувший год вызвала на Украине серьезную тревогу. Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий.

«В украинских медиа бьют тревогу. 26 января со ссылкой на миграционную статистику МВД России они сообщили, что в 2020 году 409 549 граждан Украины получили российское гражданство. Это на 110 127 человек больше, чем годом ранее, — отмечает Бабицкий. — Всего это 60% от общего количества выданных паспортов».

При этом журналист отмечает, что несмотря на отсутствие в украинской прессе разбивки по регионам, можно предположить, что большинство украинских граждан, получивших паспорта РФ, являются жителями неподконтрольных Киеву регионов – Луганской и Донецкой народных республик. Тем более, что в октябре 2020 года, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что российское гражданство получили более 150 тысяч жителей республики, а в ноябре аналогичную информацию обнародовал и глава ДНР Денис Пушилин, сообщив, что гражданами РФ стали еще более 170 тысяч человек.

«С Донбассом все более или менее очевидно. Он считает себя частью Русского мира, а в перспективе и России, поэтому паспортизация здесь идет легко и быстро. Хотя ожидалось, что за два года число получивших гражданство будет выше», — отмечает Бабицкий.

При этом он объясняет, что пожилые люди в ДНР и ЛНР зачастую отказываются получать российское гражданство, так как бояться, что украинские власти исполнят свои угрозы и лишат их пенсий. Сейчас, в условиях эпидемии коронавируса, выехать из республик очень сложно, но когда ограничения, введенные для сдерживания распространения инфекции, будут отменены, старики поедут на украинскую территорию за деньгами и они боятся, что российские паспорта создадут для них проблемы.

Но тем не менее паспортизация Донбасса очень важна, подчеркивает Бабицкий, так как дает местным жителям право на защиту со стороны России в случае военной агрессии со стороны Украины. Защиту российским гражданам гарантирует российская Конституция, в которую была внесена соответствующая поправка.

Но даже без этой поправки, Россия не оставляет без помощи своих граждан, напомнил журналист. Примером этому может послужить имевшая место в 2008 году операция по принуждению Грузии к миру, в ходе которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

«Понятное дело, что многие жители народных республик рассчитывают на то, что эта ситуация повторится, если Украина начнет широкомасштабное наступление», — пишет Бабицкий, отмечая, что вероятность обострения ситуации на линии разграничения по-прежнему остается.

Выдача жителям Донбасса российских паспортов является гарантией того, что в случае развязывания украинской армией военных действий Россия не будет сидеть, сложа руки. Тем более, если вспомнить слова российского президента Владимира Путина, сказанные им в 2018 году, о том, что в случае военного наступления в Донбассе Украина столкнется «с тяжелыми последствиями для своей государственности».

Возвращаясь к числу украинских граждан, получивших российские паспорта, Бабицкий отмечает, что высчитать их точное количество за пределами Донбасса, очень сложно, почти невозможно, но можно предположить, что речь идет о нескольких сотнях тысяч человек.

Украинское законодательство запрещает гражданам иметь двойное гражданство, но никакого наказания для нарушителей пока не предусмотрено, напоминает журналист.

По его словам, можно предположить, что большинство украинцев, получивших российское гражданство, решили связать свою жизнь с Россией – в разных регионов РФ в настоящее время живет и работает около трех миллионов украинцев. При чем многие украинцы живут и работают в России годами и для них является вполне естественным решением в какой-то момент остаться в России навсегда. Тем более, что перспективы жизни на родине являются настолько мрачными, что такое решение многие украинцы считают наилучшим выходом из положения, заключает Бабицкий.