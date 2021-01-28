Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:44   28 Января 2021
Ближнее зарубежье

Бабицкий: на Украине забили тревогу, увидев статистику выдачи паспортов РФ

Бабицкий: на Украине забили тревогу, увидев статистику выдачи паспортов РФ

Статистика получения украинцами российского гражданства за минувший год вызвала на Украине серьезную тревогу. Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий.

«В украинских медиа бьют тревогу. 26 января со ссылкой на миграционную статистику МВД России они сообщили, что в 2020 году 409 549 граждан Украины получили российское гражданство. Это на 110 127 человек больше, чем годом ранее, — отмечает Бабицкий. — Всего это 60% от общего количества выданных паспортов».

При этом журналист отмечает, что несмотря на отсутствие в украинской прессе разбивки по регионам, можно предположить, что большинство украинских граждан, получивших паспорта РФ, являются жителями неподконтрольных Киеву регионов – Луганской и Донецкой народных республик. Тем более, что в октябре 2020 года, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что российское гражданство получили более 150 тысяч жителей республики, а в ноябре аналогичную информацию обнародовал и глава ДНР Денис Пушилин, сообщив, что гражданами РФ стали еще более 170 тысяч человек.

«С Донбассом все более или менее очевидно. Он считает себя частью Русского мира, а в перспективе и России, поэтому паспортизация здесь идет легко и быстро. Хотя ожидалось, что за два года число получивших гражданство будет выше», — отмечает Бабицкий.

Бабицкий: на Украине забили тревогу, увидев статистику выдачи паспортов РФ

При этом он объясняет, что пожилые люди в ДНР и ЛНР зачастую отказываются получать российское гражданство, так как бояться, что украинские власти исполнят свои угрозы и лишат их пенсий. Сейчас, в условиях эпидемии коронавируса, выехать из республик очень сложно, но когда ограничения, введенные для сдерживания распространения инфекции, будут отменены, старики поедут на украинскую территорию за деньгами и они боятся, что российские паспорта создадут для них проблемы.

Но тем не менее паспортизация Донбасса очень важна, подчеркивает Бабицкий, так как дает местным жителям право на защиту со стороны России в случае военной агрессии со стороны Украины. Защиту российским гражданам гарантирует российская Конституция, в которую была внесена соответствующая поправка.

Но даже без этой поправки, Россия не оставляет без помощи своих граждан, напомнил журналист. Примером этому может послужить имевшая место в 2008 году операция по принуждению Грузии к миру, в ходе которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

«Понятное дело, что многие жители народных республик рассчитывают на то, что эта ситуация повторится, если Украина начнет широкомасштабное наступление», — пишет Бабицкий, отмечая, что вероятность обострения ситуации на линии разграничения по-прежнему остается.

Бабицкий: на Украине забили тревогу, увидев статистику выдачи паспортов РФ

Выдача жителям Донбасса российских паспортов является гарантией того, что в случае развязывания украинской армией военных действий Россия не будет сидеть, сложа руки. Тем более, если вспомнить слова российского президента Владимира Путина, сказанные им в 2018 году, о том, что в случае военного наступления в Донбассе Украина столкнется «с тяжелыми последствиями для своей государственности».

Возвращаясь к числу украинских граждан, получивших российские паспорта, Бабицкий отмечает, что высчитать их точное количество за пределами Донбасса, очень сложно, почти невозможно, но можно предположить, что речь идет о нескольких сотнях тысяч человек.

Украинское законодательство запрещает гражданам иметь двойное гражданство, но никакого наказания для нарушителей пока не предусмотрено, напоминает журналист.

Бабицкий: на Украине забили тревогу, увидев статистику выдачи паспортов РФ

По его словам, можно предположить, что большинство украинцев, получивших российское гражданство, решили связать свою жизнь с Россией – в разных регионов РФ в настоящее время живет и работает около трех миллионов украинцев. При чем многие украинцы живут и работают в России годами и для них является вполне естественным решением в какой-то момент остаться в России навсегда. Тем более, что перспективы жизни на родине являются настолько мрачными, что такое решение многие украинцы считают наилучшим выходом из положения, заключает Бабицкий.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров