Адвокат Баталовых пролила свет на "исчезновение" картин Модильяни

Юлия Антонова, законный представитель семьи актера Алексея Баталова, заявила, что якобы пропавшие картины из личной коллекции артиста давно были переданы другой семье.

Юлия Антонова, законный представитель семьи актера Алексея Баталова, заявила, что якобы пропавшие картины из личной коллекции артиста давно были переданы другой семье.

Юрист Элина Мазур ранее сообщила о бесследной пропаже работ художника Амедео Модильяни, которые, по ее словам, находились в коллекции Алексея Баталова. Она обвинила Наталью Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина в причастности к исчезновению картин, стоимость которых на аукционе достигает 30 миллиардов рублей. Сейчас супружеская пара проходит по делу о незаконном присвоении наследства Баталова.

Юлия Антонова, представляющая интересы семьи знаменитого артиста, опровергла эту информацию. По словам юриста, Мазур этой приключенческий историей просто хотела привлечь к себе внимание.

"Не было у Баталовых никаких картин Модильяни. Поэтому все вопросы к Элине, это ее история. Баталовы не теряли никаких произведений Модильяни, да и никогда не имели их", — заявил правозащитник в интервью изданию "Телепрограмма".

Она также рассказала, что часть ценных вещей, которые хранил в своем архиве Баталов, еще при его жизни была передана наследникам Анны Ахматовой. Однако неизвестна судьба других личных вещей артиста, среди которых его письма, стихи и собственные картины. К пропаже этих вещей могла приложить руку вдова Алексея Баталова. Она уже пыталась сбыть на аукционе бумаги и отдельные вещи, принадлежавшие покойному мужу.