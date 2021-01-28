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17:28   28 Января 2021
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставку "Спутника V" в республику

Лавров обсудил с главой МИД Алжира поставку "Спутника V" в республику

Стороны также обговорили момент урегулирования "застарелого конфликта" в Западной Сахаре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор главой МИД Алжира Сабри Букадумом. Одной из ключевых тем обсуждения стало международное сотрудничество в вопросах борьбы с пандемией коронавируса, а также возможность поставки российской вакцины "Спутник V" в Алжир, сообщает на официальном сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что дипломаты обменялись мнениями и по вопросу урегулирования ситуации в Западной Сахаре.

"Подтверждена принципиальная позиция в пользу урегулирования этого застарелого конфликта на общепризнанной международно-правовой базе", — говорится в сообщении.

Дипломаты договорились о координации усилий в интересах содействия продвижению межливийского диалога с участием всех влиятельных политических сил страны на основе положений резолюции 2510 СБ ООН.

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#лавров #мид рф #коронавирус #Спутник V

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