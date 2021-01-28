На Западе назвали фактор, угрожающий восстановлению глобальной экономики

Эксперты объяснили, почему мировой рынок может столкнуться с трудностями в 2021 году.

В скором времени мировую экономику ждет восстановление после тяжелого и затратного 2020 года, который был осложнен пандемией коронавируса. Экспертное сообщество полагает, что процесс возглавит Китай, а также некоторые развитые страны Латинской Америки.

Сейчас потребители по всему миру откладывают деньги, чтобы потом начать массово скупать компьютеры, одежду и автомобили, полагает ведущий экономист «Equinor» Эйрик Вернесс. Это значит, что уже скоро компаниям в большом количестве понадобятся газ и нефть для полного цикла производства и транспортировки товаров.

Единственным препятствием для этого восстановления может стать Россия и ОПЕК+, полагают западные экономисты. Портал Argus Media сообщает, что в начале 2021 года Саудовская Аравия приняла решение сократить добычу нефти на один миллион баррелей в день, чтобы поддержать цены.

Управляющий директор и директор по глобальному развитию сырьевых рынков RBC Capital Markets Хелима Крофт рассказала, что Россия хочет наращивать добычу, и не только по экономическим причинам. Дело в том, что рынок не должны занять американские сланцевики, особенно после того, как Вашингтон ввел новые санкции против Москвы.

«Россия устала от того, что бросают спасательный круг сланцевикам и открывают дорогу американскому энергетическому господству. Русских не устраивает ситуация, когда США будут получать рост, а они — санкции. Поэтому русские думают: «Если мы не будем поставлять больше баррелей на рынок, то это будет делать кто-то другой»», — объяснила Крофт.

Один из ведущих экономистов США и глава отдела анализа нефтяных рынков BP Майкл Коэн также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут продолжать наращивать добычу «черного золота» на уровне примерно 200 тысяч баррелей в день.

Справка ПС

Сделка ОПЕК+ — это соглашение, которое было заключено в 2016 году между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и рядом других крупных производителей нефти – Россией, Азербайджаном, Казахстаном, Мексикой, Малайзией и некоторыми другими странами. В ОПЕК на сегодня входят 13 государств: Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Алжир, Венесуэла, Ангола, Габон, Ливия, Конго, Кувейт, Нигерия, ОАЭ и Экваториальная Гвинея.