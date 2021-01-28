Глава МГ "Патриот" Столярчук намерен привлечь "Радио Свобода" к ответственности

Судебные иски будут поданы в отношении признанного иноагентом на территории РФ "Радио Свобода", а также ряда других СМИ, распространивших фейк о "фабрике троллей".

Судебные иски будут поданы в отношении признанного иноагентом на территории РФ "Радио Свобода", а также ряда других СМИ, распространивших фейк о "фабрике троллей".

Медиагруппа "Патриот", являющаяся владельцем Федерального агентства новостей, намерена судиться с "Радио Свобода". Об этом заявил глава "Патриота" Николай Столярчук.

"По предварительным оценкам нашей юридической службы ущерб, который публикации "Радио Свобода" нанесли РИА ФАН, составляет более 500 000 000 рублей", — сообщил Столярчук.

Речь идет о публикации фейковых расследований и недостоверных сведений о работе некой "фабрики троллей". В компании отметили, что намерены также судиться и с другими СМИ, распространившими эти материалы.

"Мы намерены требовать не только возмещения убытков, но и защиты деловой репутации путем публикации опровержений", — сообщили в "Патриоте", ссылаясь на соответствующие статьи закона "О средствах массовой информации".

Столярчук отметил, что текст опровержения юристы компании также направят в суды, "чтобы не допустить очередного искажения фактов".