Дом Романовых допустил родство президента США Байдена и Рюрика

Исследователь пришел к выводу, что новый американский лидер может быть потомком родоначальника русской династии царей.

Новоиспеченный президент США Джо Байден может быть потомком Рюрика. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на исследование некоего специалиста Тима Доулинга.

На популярном во Франции генеалогическом портале Geneanet.org Доулинг представил детальную родословную Байдена. По его данным, в конце XIV — начале ХV веков в Англии жил прямой предок демократа по одной из мужских линий — барон Саймон де Фельбригг (1367-1431).

Последний был женат на Малгожате Тешинской (1370−1413) — дочери польского аристократа Пшемыслава І Носака (1336 (?)—1410), князя Тешинского и Гологовского. По утверждению Доулинга, именно родственные связи между Байденом и Тешинской в конечном итоге приводят к галицким и киевским Рюриковичам, а именно к князьям Даниилу Галицкому и Владимиру Мономаху.

Новость о возможной связи Байдена с Рюриком с иронией восприняли на Украине. В частности авторы издания Klymenko Time задали риторический вопрос: «Вы давайте там уже сразу вопрос ребром ставьте — Джо имеет право на киевский престол?». В свою очередь пользователь Twitter с ником Алексей Сергеевич VI в шутку обратил внимание на подходящий возраст Байдена: «Он и есть Рюрик! Ему уже 1200+ лет!»

А через месяц объявят что он - чудом спасшийся цесаревич Алексей... — Серхио Альварес (@alvaresserhio) January 26, 2021

Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов к научным изысканиям «специалиста» отнесся скептически. По его словам, такого рода исследования нельзя воспринимать за чистую монету, а следует предварительно подробно изучить профессионалам.

«Конечно, никогда не надо доверять любителям. Нужно доверять специалистам. Хотя, с другой стороны, конечно, иногда любители находят какое-то первоначальное зерно, которое потом изучают специалисты. И бывает, что это действительно подтверждается и доказывается. Но для этого нужны доказательства, они должны быть научно обоснованными и не высосанными из пальца», — объяснил эксперт в комментарии «Политике Сегодня».

Впрочем, связь Джо Байдена с родом Рюриковичей теоретически возможна, констатировал собеседник издания. Все дело в том, что кровь княжеской и царской династии может течь в каждом из нас.

«Как мы все знаем, у каждого человека есть двое родителей, две бабушки и двое дедушек, потом восемь предков и так далее в геометрической прогрессии. Сейчас на земле живет около 8 миллиардов человек. Если проследить хотя бы на протяжении 30 поколений и возвести это ко временам Рюрика, то мы увидим, что это число невероятное даже для нынешних времен. А что это означает? Все мы родственники в какой-то степени», — не сомневается Закатов.

Эксперт напомнил, что род Рюриковичей, будучи сильно разветвленным, правил Россией в период удельной раздробленности. Тогда некогда единое Древнерусское государство распалось на отдельные самостоятельные княжества.

«И там были и до сих пор остаются потомки этих владетельных семей, которые потом перешли на службу главной линии рода. Потом, когда она пересеклась, они продолжали служить дому Романовых. И они все равно все остаются Рюриковичами», — утверждает Закатов.

Среди современных людей найти прямых потомков родоначальника будущей царской династии не так сложно, констатировал Закатов. По его словам, встречаются даже такие, у кого есть предки по мужской линии.

«Я сам знаю ряд людей — очень современных, простых — которые являются прямыми потомками Рюрика. Причем не по каким-то там боковым и сверхъестественным связям, а просто по мужской линии от Рюрика вот уже на протяжении почти 1200 лет», — рассказал собеседник агентства.

Впрочем, Закатов убежден, что знание о своем знатном происхождении не определяет статус самого человека, а лишь имеет значение с точки зрения осознания собственной культуры. Так и связь Байдена с Рюриком не прибавит политику значимости на политической карте мира.

«Это просто интересно знать. Но каждый человек сам определяет свою судьбу. Мы вправе гордиться своими предками, если соответствуем их заслугам. В противном случае мы просто позорим нашу семью, наш род, наших предков. Поэтому эти изыскания любителей или специалистов могут быть интересны, но они ничего не прибавляют к политической репутации господина Байдена», — заключил эксперт.

Между тем в сети не прекращаются поиски истинного «происхождения» Джо Байдена. Сложно сказать даже, какая из версий краше другой. Украинский ученый Валерий Бебик, известный своими открытиями о Христе-галичанине или скифском пророке Будде, выискал у президента США запорожские корни.

По его словам, Байден — потомок основателя Запорожской сечи Дмитрия Вишневецкого-Байды. В Facebook он утверждал, что одному из потомков казака Байды — лондонскому банкиру — доверили на хранение золото атамана Павла Полуботка.

80% казны полагались на независимость Украины, однако этого золота и след простыл. Именно на эти деньги, по словам Бебика, и была основана Америка.