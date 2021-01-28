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17:03   28 Января 2021
Общество

Росстат представил данные о численности населения России

Росстат представил данные о численности населения России

Численность населения России за последние двенадцать месяцев снизилась на 510 тыс. человек. Таковы данные, полученные из Росстата.

Год назад в стране проживало более 146,7 млн россиян, а теперь 146,2 млн. Подобный скачок в сокращении населения был зафиксирован пятнадцать лет назад. Однако после 2010 года количество населения в России все время прибавлялось.

По данным Росстата, сейчас в городах проживает примерно две трети всего населения страны — почти 109,3 млн человек. А в деревнях – около 37 млн россиян. Эти цифры были предварительно обозначены в прогнозе, составленном в Министерстве экономического развития РФ.

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