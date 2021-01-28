Росстат представил данные о численности населения России

Численность населения России за последние двенадцать месяцев снизилась на 510 тыс. человек. Таковы данные, полученные из Росстата.

Численность населения России за последние двенадцать месяцев снизилась на 510 тыс. человек. Таковы данные, полученные из Росстата.

Год назад в стране проживало более 146,7 млн россиян, а теперь 146,2 млн. Подобный скачок в сокращении населения был зафиксирован пятнадцать лет назад. Однако после 2010 года количество населения в России все время прибавлялось.

По данным Росстата, сейчас в городах проживает примерно две трети всего населения страны — почти 109,3 млн человек. А в деревнях – около 37 млн россиян. Эти цифры были предварительно обозначены в прогнозе, составленном в Министерстве экономического развития РФ.