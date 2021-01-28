Административные аресты назначили 110 участникам незаконных митингов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов столицы направили в инстанции материалы в отношении людей, которые принимали участие в несанкционированных акциях.

Сотрудники правоохранительных органов столицы направили в инстанции материалы в отношении людей, которые принимали участие в несанкционированных акциях.

Среди фигурантов дела оказались не только сами вышедшие на улицы люди, но и их опекуны. Так, 173 родителя получили взыскания из-за своих детей, передает пресс-служба МВД по региону.

Митинги прошли в поддержку блогера Алексея Навального, которого ранее задержали в аэропорту Шереметьево после приземления самолета из Берлина. Основатель признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" неоднократно нарушал правила условного срока.