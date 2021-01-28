Ирония не поможет Милову избежать разбирательства в суде

Московский городской суд отменил определение Черемушкинского райсуда о возврате иска бизнесмена Евгения Пригожина к Владимиру Милову и Алексею Навальному.

Московский городской суд отменил определение Черемушкинского райсуда о возврате иска бизнесмена Евгения Пригожина к Владимиру Милову и Алексею Навальному.

Пресс-служба компании "Конкорд" сообщила, что определение признано незаконным и необоснованным, в связи с чем дело будет рассмотрено заново. Как говорится в сообщении, Милов после отказа судьи принять иск от 9 ноября 2020 года повел себя недостойно, не удержавшись от оскорблений в адрес юридической службы "Конкорда".

"Если господин Милов рассчитывает, что ирония в социальных сетях поможет ему избежать ответственности, вынуждены его огорчить, отвечать придется по всей строгости закона", — добавили в пресс-службе компании.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в ноябре 2020 года подал иск в отношении главы признанного в России иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Владимира Милова о защите чести и достоинства. Согласно заявлению, бизнесмен намеревается взыскать с руководителя ФБК и основателя организации-иноагента Алексея Навального 5 млн рублей.