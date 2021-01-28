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16:35   28 Января 2021
Политика

Мария Захарова рассказала о предстоящей встрече Лаврова с вице-премьером ПНС Ливии

Мария Захарова рассказала о предстоящей встрече Лаврова с вице-премьером ПНС Ливии

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует провести встречу с вице-премьером Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгом, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, встреча состоится в Москве 29 января. Стороны планируют обсудить урегулирование ливийского кризиса. Кроме того, они обсудят вопросы развития российско-ливийского сотрудничества.

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#россия #захарова #лавров #пнс

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